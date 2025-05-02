Sincan'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapan otomobile çarpan minibüs sonucunda 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ANKARA'nın Sincan ilçesinde minibüsün kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Y.Y. kontrolündeki 06 CRZ 467 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapan İ.K.'nin kullandığı 06 HC 467 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel