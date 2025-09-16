Haberler

Sincan'da Lastik Satılan İş Yeri Ateşe Verildi

Sincan'da Lastik Satılan İş Yeri Ateşe Verildi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lastik satışı yapan iş yeri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde araç lastiği satılan iş yerinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Tandoğan Mahallesi'nde araç lastiği satılan iş yeri, saat 04.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri ve bulunduğu binada hasar oluştu. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin iş yeri önünde bulunan lastikleri yaktıktan sonra kaçtığı görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

