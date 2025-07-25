Sincan'da Konveyör Bant Fabrikasında Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde, konveyör bant fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek parça, taşıyıcı bantlar, rulolar ve döküm üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara yol açtı.