Haberler

Sincan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir otomobil kazasında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil havalanarak üç araca çarptı ve takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırıma çıkıp havalanarak, oto yıkama işletmesinin önündeki 3 araç ile vatandaşların üstünden uçup takla attığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden 06 AU 9414 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp havalandı. Otomobil, dükkanın önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdıktan sonra park halindeki araçlar ve vatandaşların üzerinden uçarak takla attı. Taksiye çarparak duran otomobildeki 2 kişi ile trafik levhası direğinin çarptığı yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi edildi.

Bu arada kazaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde kaldırıma çarpan otomobilin, havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği, takla atarak sürüklendiği görüldü. Kaza sonrası işletme önünde beton bariyerlerle önlem alınırken, kırılan ağacın gövdesi kaza yerinde kaldı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.