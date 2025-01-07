Sincan'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 3 Ton 620 Kilogram Ele Geçirildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'da bir fabrikada yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen nargile tütünlerinin, ihraç ürünü gibi gösterildiğini ve el altından piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Fabrikaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 706 bin lira olan 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan İ.İ'ye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonla 3 milyon 700 bin lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.