Sincan'da Depolama Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin de yardımıyla yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
