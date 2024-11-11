Sincan'da Bir Kişi Araçta Ölü Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin araçta öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.E.D. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde Ö.Y'nin bir araç içinde silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan M.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli M.E.D. tutuklandı.

Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde dün araçta bir kişiye silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerinden ayrılan ve bir taksiye binen katil zanlısı M.E.D, üzerindeki silahı görerek kendisinden şüphelenen ve taksisi ile en yakın polis noktasına giden şoförün ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanmıştı.