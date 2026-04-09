Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın ve kızı Eskişehir'de toprağa verildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü tarafından öldürülen eşi Deniz Büyükköprü ve kızı Irmak Nehir Büyükköprü, memleketleri Eskişehir'de defnedildi. Olayda Remzi Büyükköprü de intihar etti.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş eşi Remzi Büyükköprü (55) tarafından öldürülen Deniz Büyükköprü (46) ile kızı Irmak Nehir Büyükköprü, (16) memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü, önceki gün saat 22.30 sıralarında iddiaya göre; evde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında beylik tabancası ile eşi Deniz Büyükköprü ile kızları Irmak Nehir Büyükköprü ve S.B.'ye (21) ateş etti. Daha sonra Remzi Büyükköprü, aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Remzi Büyükköprü, eşi Deniz Büyükköprü ve küçük kızı Irmak Nehir Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybetti, S.B. ise yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deniz Büyükköprü ile kızı Irmak Nehir Büyükköprü'nün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Eskişehir'e getirildi. Anne ve kızı için Eskişehir 100'üncü Yıl Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede yakınları, anne ve kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Deniz ve Nehir Büyükköprü'nün cenazeleri, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
