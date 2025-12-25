Haberler

11. Yargı Paketi'nin Yürürlüğe Girmesiyle Ankara'da Tahliyeler Başladı

Güncelleme:
Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda 11. Yargı Paketi çerçevesinde tahliyelere başlandı. Tahliye olan mahkumlar, çektikleri zorlukları ve özgürlüklerinin getirdiği mutluluğu dile getirdiler. Hükümlü yakınları da tahliyeleri büyük bir sevinçle karşıladı.

Haber: Batuhan DÜKEL / Kamera Hakan KARADUMAN

(ANKARA)- Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda, 11. Yargı Paketi'nden yararlananların tahliyelerine başlandı. Tahliye olan bir mahkum, "Yatılacak yer değil. Rahat durun vallahi. Çok mutluyum" dedi.

11.Yargı Paketi'nin yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti.

Sincan Cezevi'nde birden fazla yakını olan Satılmış Direk, kendisinin daha önce cezaevinde olduğunu belirterek, "Hepimiz kader mahkumuyuz" dedi. Direk, cezaevinden çıkanların iş bulma konusunda sorun yaşadığını ve suça sürüklendiğini de öne sürerek 11. Yargı Paketi'ne ilişkin de "Keşke 2023 tarihini sınır koymasalar, herkes yararlanabilse" dedi.

"Bütün kader mahkumlarının çıkmasını candan diliyorum"

Eşi ve dört yaşında çocuğu cezaevinde olan Mesut Ersoy ise 11. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Biraz geç oldu ama sonuçta çıkacakları için çok mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz. Bütün kader mahkumlarının çıkmasını candan diliyorum" diye konuştu. Ersoy, çocuğunun annesiyle beraber cezaevine iki yaşında girdiğini belirterek, izinli çıktığı günlerde markete, 'cezaevi kantini' dediğini belirtti.

"Daha önceden çıkması lazımdı bu yasanın"

Babası dahil birden fazla yakını cezaevinde bulunan Haydar Ali Deligöz de, "İyi oldu. Daha önceden çıkması lazımdı bu yasanın. Dört duvar arasından kurtulacaklar. Kurban olduğum Allah öbür mahkumları da kurtarsın. İlla ki özledim. Babam yatıyor. Kimse anasından, babasından ayrı kalmak istemez" diye konuştu.

"Çifte bayram yapacağız"

Cezaevinde annesi bulunan Duran Kelleci de, "Mutluyuz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Görmediğimiz sürece gerçek olduğuna inanmıyoruz. Çifte bayram yapacağız İnşallah. Önümüzdeki bayrama beraber gireceğiz" dedi.

"12. Yargı Paketi'ni de istiyoruz"

Cezaevinde birden çok yakını bulunan Bismil Daşçı da, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Allah devlet babayı başımızdan eksik etmesin. 12. Yargı Paketi'ni de istiyoruz. Genel af da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatılacak yer değil"

Tahliye olan mahkumlardan birisi, "Yatılacak yer değil. Rahat durun vallahi. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

