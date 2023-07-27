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Sincan Belediyesi, Dünya Dondurma Günü'nde çocuklara ikramlarda bulundu

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Sincan Belediyesi, Dünya Dondurma Günü çerçevesinde çocuklara geri dönüşüm etkinliği düzenledi ve dondurma ikram etti.

Sincan Belediyesi, Dünya Dondurma Günü'nde çocuklara ikramlarda bulundu.

Yenikent Anne Çocuk Oyun evinde, Dünya Dondurma Günü çerçevesinde Sincan Belediyesi geri dönüşüm etkinliği düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocukların etkinliğine eşlik etti. Çocuklar, Ercan'a geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları dondurmaları gösterdi. Ercan ise çocuklara dondurma ikram etti.

Sıcak ve samimi ortama bir serinlik molası veren çocuklar, Belediye Başkanı Ercan ile unutulmaz bir gün geçirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sincan Belediyesi Yenikent Sincan Dünya Güncel Haberler

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