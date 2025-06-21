Sınavı Bir Dakikayla Kaçıran Adayın İsyanı

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Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 1 dakika geç kalan bir öğrenci, kapıların erken kapatıldığını iddia ederek sınava alınmadığı için isyan etti. Öğrenciler ve aileleri sınavın zorluğu ve belirsizliği karşısında duygusal anlar yaşadı.

Sınavı bir dakikayla kaçırdı

BOLU - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu için Bolu'da öğrenciler içerde ter dökerken, veliler ise dışarıda heyecanlı bekleyişe girdi. Kimi öğrenciler sınava son dakikalarda yetişirken 1 dakika erken geldiğini ama içeriye alınmadığını iddia eden adaylardan biri, "Kapıyı bir dakika erken kapatmışlar" dedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılarak saat 10.00'dan sonra sınav salonuna aday alımı tamamlandı. Sınava dakikalar kala adaylar, görevliler tarafından acele etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Adayların yakınları ise okullarında dışında bekleyerek dualar etti. Öte yandan sınava 1 dakika geç kalan ve içeriye alınmayan Kürşat Efe Yılmaz isimli bir öğrenci, kapıların 1 dakika erken kapatıldığını iddia ederek, "1 dakika erken kapatmışlar kapıyı, içeriye almıyorlar. Şansımı yeniden deneyeceğim. Bu devirde okuyarak bir yere gelemiyoruz." ifadelerini kullandı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

"İstediğim hedefe ulaşmayı düşünüyorum"

Sınava 4. kez katıldığını söyleyen Alican Caner isimli öğrenci, "4. kez sınava giriyorum. Bu sefer soruları güzelce çözüp, istediğim hedefe ulaşmayı düşünüyorum. Beklentim, muhasebe bölümü okuyarak güzel bir yerlere ulaşmak" diye konuştu.

"Kızım şansını denemeye geldi"

Sınava giren kızını okul önünde bekleyen Mehmet Ateş, "Kızımı bekliyorum. 5. sınavına giriyor. Öncesinden 2 yıllık okumuştu zaten. Bir daha şansını denemeye geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Güncel
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