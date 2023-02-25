Sınava hazırlanan depremzede öğrenciler YKS için motivasyon depoladı Güncel Haberler Sınava hazırlanan depremzede öğrenciler YKS için motivasyon depoladı Sivas'ta yurtlara yerleştirilen depremzede öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde motivasyonlarını arttırmak amacıyla şehir gezisi düzenlendi Sivas'ta yurtlara yerleştirilen depremzede öğrencilere... Sınava hazırlanan depremzede öğrenciler YKS için motivasyon depoladı Sivas'ta yurtlara yerleştirilen depremzede öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde motivasyonlarını arttırmak amacıyla şehir gezisi düzenlendi SİVAS - Sivas'ta yurtlara yerleştirilen depremzede öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde motivasyonlarını arttırmak amacıyla şehir gezisi düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından barınma sorunu yaşayan depremzedeler çevre illerde ki yurtlara yerleştirildi. Sivas'taki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilen ve YKS sınavına hazırlanan öğrencileri sınav öncesinde motive etmek amacıyla Sivas'ta bulunan tarihi ve turistlik mekanlar gezdirildi. Düzenlenen gezi Hamidiye Millet Bahçesinde Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in öğrencilere kitap hediye etmesiyle son buldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Sivas Güncel Haberler

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