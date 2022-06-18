Sınava gireceği okulda merdivenden düşen öğrenci yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınava gireceği okulda merdivenden düşen öğrenci yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:

Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulda merdivenden düşen öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulda merdivenden düşen öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Ayşenur Boz (18), YKS'ye gireceği Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi.

Burada giriş işlemlerinin ardından sınava gireceği sınıfa doğru hızla ilerleyen Boz, merdivenden düşerek yaralandı.

Görevli öğretmen ve polisler tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Boz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boynunda zedelenme olduğu öğrenilen öğrenci, tedavi altına alındı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title