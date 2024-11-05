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Sınava Giden Genç Kızdan Protestsaya Sert Tepki

Sınava Giden Genç Kızdan Protestsaya Sert Tepki
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Batman Belediyesi önünde izinsiz eylem yapan bir kişiye, sınava yetişmeye çalışan bir genç kızdan sert tepki geldi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

BATMAN Belediyesi önünde izinsiz eylemler sürerken bölgeden geçen otobüsü durdurup propaganda yapmak isteyen kişiye, sınava yetişmeye çalışan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın?" diyerek tepki gösterdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde; kararı protesto edenler ile polis ekipleri arasında gerginliğin sürdüğü sırada, şehir içi yolcu otobüsünü durduran kişi, "Bu caddeyi açmıyoruz. Sizi biraz tutmuş olabiliriz ama bugün bize oldu, yarın size olacak" dedi. Bunun üzerine üniversite öğrencisi olduğu anlaşılan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın? Sen Türkiye'desin ve burası, Türkiye Cumhuriyeti" diyerek tepki gösterdi. Bazı yolcular da "Burası, Kürdistan değil" diyerek genç kıza destek verdi. Tepkiler sonrası propaganda yapan kişi otobüsten inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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