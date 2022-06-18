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Sınava geç kalan onlarca öğrenci için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Cihan Atik - Güncel
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Sınava geç kalan onlarca öğrenci için seferber oldular Kocaeli'de polis ekipleri sınava geç kalan ve kimliğini unutan onlarca öğrenciyi okula yetiştirdi.

Sınava geç kalan onlarca öğrenci için seferber oldular

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri sınava geç kalan ve kimliğini unutan onlarca öğrenciyi okula yetiştirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek öğrenciler için gün boyu hazırda bekledi. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan onlarca öğrenciyi yardım elini uzatan polis ekipleri, polis otosu ve motorlarla öğrencileri sınava yetiştirdi. Polis ekiplerinin yaptıkları ise öğrenciler ve aileleri tarafından takdirle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

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