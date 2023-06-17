- Sınava geç kalan öğrenciyi jandarma yetiştirdi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınava girecek olan öğrenci geç kalınca jandarma ekipleri harekete geçerek, sınav merkezine öğrenciyi yetiştirdi.

Nusaybin'de bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan adayın yardımına jandarma koştu. İlçede sınava girecek bazı adaylar sınava geç kaldı. Okul çevresinde görevli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, geç kalan bir öğrenciyi sınava yetiştirmek için seferber oldu. Öğrenci jandarma ekipleri tarafından araba ile sınava gireceği Zeynel Abidin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yetiştirildi.

Jandarma ekiplerinin desteği ile sınava yetişen öğrenci, güvenlik güçlerine teşekkür etti.