Sınava geç kalan adayı yunus polisi yetiştirdi

Edirne'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan adayı, sınava girecekleri okula motosikletli yunus timleri ulaştırdı. Adayın imdadına yunus polisler yetişti Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsünde gereceği KPSS sınavına geç kalan adayın imdadına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Motorize polis ekipleri öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Adayı sınav salonuna kadar götüren motorize polis ekibi adayı salona bıraktıktan sonra tekrar görev yerine döndü.