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Sınava Geç Kalan Aday Sınav Salonuna Alınmadı

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Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu'nda sınava girmek için bekleyen bir aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Türkiye genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15 te başladı. 15 dakika önceden kapıların kapandığı sınava her sene olduğu gibi bu sene de geç kalanlar oldu. Sınav yeri, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, sınava geç kaldı. Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" diyerek karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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