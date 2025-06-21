Sınav Günü: Geç Kalan Öğrenci Kapıdan Dönmek Zorunda Kaldı

Bir dakika ile umutları ertelendi

KIRŞEHİR - Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de sabah saatlerinde başlarken bir öğrenci geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Sabah saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kimlik kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından salonlara alındı. Sınavın başlamasına saniyeler kala sınav salonuna ulaşan bir öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı. Bir dakikalık gecikmeyle sınava alınmayan öğrenci sınav başlangıç saatinin 10.15 olduğunu söylese de salon görevlilerini ikna edemedi. Duruma tepkili olan öğrenciye çevrede bulunan veliler destek verse de sınav salonuna alınmadı. Öte yandan, sınav günü adres karışıklığı nedeniyle birçok öğrenci yanlış okullara gitmek zorunda kaldı. Şehirde sınavlar nedeniyle trafik akışının rahat seyretmesi için gerekli tedbirler alındı.

Öğrenciler yapılan kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.