Sınav Günü: Geç Kalan Öğrenci Kapıdan Dönmek Zorunda Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bir dakika geciken bir öğrenci sınav salonuna alınmadı. Sınav saatine yetişemeyen öğrenci, velilerin desteğine rağmen salon görevlilerini ikna edemedi.

Bir dakika ile umutları ertelendi

KIRŞEHİR - Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de sabah saatlerinde başlarken bir öğrenci geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Sabah saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kimlik kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından salonlara alındı. Sınavın başlamasına saniyeler kala sınav salonuna ulaşan bir öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı. Bir dakikalık gecikmeyle sınava alınmayan öğrenci sınav başlangıç saatinin 10.15 olduğunu söylese de salon görevlilerini ikna edemedi. Duruma tepkili olan öğrenciye çevrede bulunan veliler destek verse de sınav salonuna alınmadı. Öte yandan, sınav günü adres karışıklığı nedeniyle birçok öğrenci yanlış okullara gitmek zorunda kaldı. Şehirde sınavlar nedeniyle trafik akışının rahat seyretmesi için gerekli tedbirler alındı.

Öğrenciler yapılan kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.