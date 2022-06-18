- Sınav bitti, trafik tıkandı

Muğla'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası sınavın yapıldığı Menteşe ilçesinde hem Aydın istikameti, hem de Marmaris ve Fethiye istikameti araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

MUĞLA - 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonrası araçlar Muğla'da uzun kuyruklar oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi salonlarında gerçekleştirilen YKS sınavı bitiminde Menteşe'den Aydın istikameti ve Fethiye-Marmaris karayolunda araçlar yoğunluk nedeniyle hareket edemez duruma geldi.

Sınav sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden ayrılan araçlar Denizli-Aydın karayolu akıllı kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı. Tatilcilerin de trafik akışına takılması ile akıllı kavşak tıkandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üniversite arasında kalan Devrant rampasında hem iniş, hem de çıkışta araç yoğunluğu yaşandı. Bir başka araç yoğunluğunun yaşandığı bölge Gülağzı kavşağı ve Ula kavşağı oldu. Marmaris ve Fethiye istikametine seyreden araçlar uzun süre hareketsiz beklemek zorunda kaldı.