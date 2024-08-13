Sinanpaşa ilçesinde kasten yaralama şüphelisi gözaltına alındı
Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, Tazlar köyünde gerçekleşen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, bıçak, şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, "kasten yaralama" şüphelisini gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tazlar köyündeki kasten yaralamayla ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, A.Ş'nin adresinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, bıçak, şarjör ve 32 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.