Sinan Oğan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na geldi
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Okuduğumuz saha tıpa tıp gerçekleşti. Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz.
ANKARA,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel