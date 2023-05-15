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Sinan Oğan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na geldi

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Okuduğumuz saha tıpa tıp gerçekleşti. Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz.

ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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