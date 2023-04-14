Sinan Oğan, Yalova'da Esnafı Ziyaret Etti: 'İnşallah 15 Mayıs Sabahı Daha Güzel Bir Türkiye'ye Uyanacağız'

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yalova’da esnafı ziyaret etti. Oğan, "İnşallah 15 Mayıs sabahı daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız" dedi.

NEDİM GÜLER

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yalova'da esnafı ziyaret etti. Oğan, "İnşallah 15 Mayıs sabahı daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız" dedi.

Seçim çalışmalarını bugün Yalova'da sürdüren Sinan Oğan, Yalı Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Türkiye'yi birleştirmek için yola çıktıklarını belirten Oğan, "İnşallah 15 Mayıs sabahı daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız" diye konuştu.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Oğan, seçmenlerden kendisi ve Ata İttifakı için oy istedi.