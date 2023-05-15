SİNAN OĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYMAYAN BİZE GELMESİN (2)

'14 GÜNLÜK SÜREDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarını Ankara'daki bir otelde takip eden Sinan Oğan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Oğan, seçimlerin 2'inci tura kaldığını belirterek, "Bundan sonra bizi zorlu bir süreç bekliyor. Milletimize tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük. Bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik, bunu kendi adımıza bir başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha üstteydi ancak Türkiye'deki seçim şartları malum" dedi.Önümüzdeki 1-2 gün içinde ATA İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir toplantı yapacağını kaydeden Oğan, "Tabanımızla görüşmeler yapacağım. Bunlara göre bir netice belirleyeceğiz ve bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun, Türkiye'nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.