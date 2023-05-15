ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantı yapacağım. Ve buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız, ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantı yapacağım. ve buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız, ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bu gece saat 3.30'da Ankara'da, bir otelde açıklama yaptı. Oğan, şunları söyledi:

"Bizi bu noktalara taşıyan her bir vatandaşımıza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye'deki seçim şartları malum. O sebeple de bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım.

Önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı bir şekilde ATA İttifakı Genel Başkanlarıyla bir toplantı yapacağım. Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantı yapacağım. ve buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız, ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla da milletimiz müsterih olsun, Türkiye'nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki, bu seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk ve tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik. O sebeple önümüzdeki süreçte de biz bu tavrımızı devam ettireceğiz ve milletimizin hayrına neyse o konuda da bir karar alacağız."