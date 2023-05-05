SİNAN OĞAN: İKİNCİ TURA BİZ KALACAĞIZ

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Biz bu şekilde devam ettiğimiz takdirde ikinci turu bizim görebileceğimiz yönünde çok ciddi bir veri ve doneye artık ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah ikinci tura biz kalacağız" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Zafer Partisi'nin seçim standını ziyaret eden Oğan, burada yaptığı açıklamada, "Çalışmalar çok iyi gidiyor. Çalışmalarımız beklediğimizden de iyi gidiyor. Doğrusunu isterseniz biz yolumuza çıktığımızda bu ilgi ve alakayı son 2-3 günde bekliyorduk. Ama son 2-3 hafta kala Türkiye'de bazı şeyler değişti ve Türkiye'de sıfırdan başlayan cumhurbaşkanlığı hareketinin bugün önemli ölçüde dengelerini değiştirir bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Türkiye'deki bütün anket şirketleri taraflı tarafsız Sinan Oğan'ın oyunun artık yüzde 10'u aştığını kabul ediyor. Bunu herkes kabul ediyor. Biz hedeflediğimiz gibi bu hafta 12-16 bandını rahatlıkla yakalayacağız. Son düzlüğe girdiğimizde 30'u aşıp ikinci tura kalmak istiyoruz? diye konuştu.

'KALICI VE YÖN VEREN BİR HAREKET OLDUĞUMUZU GÖRDÜK'

Başlangıçta kendilerini ciddiye almadıklarını söyleyen Oğan, 'Başlangıçta bize 'bunların kadroları yok, bunların gücü yok, bunların parası yok, bunlar yapamaz, imza toplayamaz' dediler. Mesela tüm panolarda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın fotoğrafı var ama insanlar bunu görünce ne yapıyorlar biliyor musunuz' Gidip matbaadan bizim fotoğraflarımızı basıp arabalarına, evlerine ve iş yerlerine asıyorlar. Biraz önce bizim arkadaşlarımız, fotokopi ile çoğalttıkları küçük afişleri elleri ile tutup gezdiriyorlar. Bunlar çok kıymetli ve siyasette çok kalıcı şeyler. Saman alevi gibi yanıp sönen bir hareket olmadığımızı, tam tersine Türk siyasetinde kalıcı ve yön veren bir hareket olduğumuzu gördük. Biz bu şekilde devam ettiğimiz takdirde ikinci turu bizim görebileceğimiz yönünde çok ciddi bir veri ve doneye artık ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah ikinci tura biz kalacağız" ifadelerini kullandı.

'HDP VE HÜDA PAR İLE TÜRK MİLLETİ KISKACA ALINDI'

Seçim güvenliğine değinen Oğan, şöyle konuştu:

"İki tane önemli husus ön plana çıkıyor. Biz ilk günlerden beri şunu söylüyorduk; HDP ve HÜDA PAR'ın Türk siyasetine eklenmesi tesadüfü değildir. HDP, Millet İttifakı'na, HÜDA PAR'ı Cumhur İttifakı'na eklemleyerek Türk siyaseti ve Türk milleti iki taraflı kıskaca alındı ve bu kıskaçtan kurtulması çok kolay gözükmüyor. Bu nedenle milli güçlerin, zinde güçlerin bir araya gelmesi, Türk milletinin vatansever unsurlarının, Türk milliyetçilerin, Atatürkçülerin, ulusalcıların, vatanperverlerin, Kuvayımilliyecilerin bir araya gelmesi önemlidir. Kendinizi nasıl adlandırıyorsanız adlandırın. Bir araya gelmesi önemlidir. Başlangıçta bu söylediklerimiz tam olarak algılanmıyordu ama zaman geçtikçe Sinan Oğan'ın uyarılarının ne kadar haklı olduğu anlaşıldı." (DHA)

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