Sinan Oğan Büyük üretim çiftlikleri kurma planımız var

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Toprakları bütünleştirerek büyük üretim çiftlikleri kurma planımız var. Çiftçilerimiz büyük çiftliklerin hissedarı olacak. Üretimler toplu bir şekilde yapılacak. İlaçlamasından sulamasında kadar tek bir elden yapılacağı için maliyetleri düşüreceğiz" dedi.

Sinan Oğan ile ATA İttifakı'nı oluşturan partilerin Ankara milletvekili adayları, Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla kahvaltı yaptı. Esnafın şikayet ve önerilerini dinleyen Oğan, memleketin halini en iyi sebze ve meye halinin durumundan anlayacaklarını belirterek, "Hal esnafımızın da sorunları var. Aslında bugün hayat pahalılığının Türkiye gündeminin tam da merkez noktasındayız. Önerilerimiz olacak. Bir defa, üretim maliyetlerini düşürmek icap ediyor. O da doğrudan tarlada başlıyor. Tarlada, bizim ATA İttifakı'nın seçim bildirgesine de koyduğumuz gübre üretimiyle ve maliyet düşürmeyle işe başlayacağız. En önemli üretim kalelerimizden biri; gübredir, diğeri tohumdur, diğeri işçi maliyetleridir, bir diğeri ambalaj maliyetleridir, bir diğeri ilaç maliyetleridir. Bunları ve başta mazot olmak üzeri diğer maliyetleri, sulama maliyetlerini direkt kaynağında çözmeyi planlıyoruz" dedi.

'MALİYETLERİ DÜŞÜRECEĞİZ'

Projelerine değinen Oğan, "Toprakları bütünleştirerek büyük üretim çiftlikleri kurma planımız var. Çiftçilerimiz büyük çiftliklerin hissedarı olacak. Üretimler toplu bir şekilde yapılacak. İlaçlamasından sulamasında kadar tek bir elden yapılacağı için maliyetleri düşüreceğiz. Bununla beraber gübre konusunda devletin fabrika kurmasını sağlayacağız. Yem fabrikası kurmayı da planlıyoruz. O da hayvansal ürünlerin fiyatının düşmesine sebep olacak. Türkiye'de tohumculuk son yıllarda mesafe katetti; ama kışın ekilen ürünlerin tohumlarında hala sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu. Çiftçi çocuğu olduğunu vurgulayan Oğan, "Annem beni tarlada doğurdu. Tarlada büyüdüm, tarlada çalıştım, çiftçilik yaptım, ekin ektim, biçtim, çobanlık yaptım. Dolayısıyla da hal esnafının da çiftçinin de sorununu anlıyorum. Burada bizim temel yapmamız gereken; üreticiden tüketiciye o zinciri doğru kurgulamamız, o zincirin kademelerini azaltmamız ve maliyetlerini düşürmemiz" diye konuştu. (DHA)