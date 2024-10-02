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Sinan Ateş'in Ablasına Duruşmada Saldırı

Sinan Ateş'in Ablasına Duruşmada Saldırı
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a duruşma sırasında bir kişi yumruklu saldırıda bulundu. Saldırıda Kazanç hafif yaralanırken, olay sonrası Sinan Ateş'in annesi fenalaştı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın bugünkü duruşmasında, bir kişi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 22 sanıklı davaya devam edildi.

Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.

Kılıç, güvenlik güçleri tarafından göz altına alınırken, saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a, sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş, yaşananlara tepki göstererek, "Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" ifadesini kullandı.

Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:

"Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum."

Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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