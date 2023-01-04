Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede (3)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak üzerinde Sinan Ateş'in ateşli silah ile öldürülmesi ve Selman Bozkurt'un yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan 18 şüpheliden, ifade ve sair adli işlemleri biten 3 şüphelinin C. Savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 03/01/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. 04/01/2023 tarihi itibarıyla işlemi tamamlanan 4 şüpheli de savunmaları alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, talep doğrultusunda 3 şüpheli aynı suçtan tutuklanmış, 1 şüpheli ise talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir" denildi.

ANKARA,