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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında Doğukan Ç'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında Doğukan Ç'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda Ateş'in öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün itibarıyla 5 şüphelinin Başsavcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Doğukan Ç. ile S.K. ve U.E. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş Doğukan Güncel Haberler

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