Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı Güncel Haberler Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler T.D. ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu. Bu arada, gözaltında bulunan şüphelilerden S.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş Güncel Haberler

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