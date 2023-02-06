Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı Güncel Haberler ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı Edirne'de yakalandı. ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı Edirne'de yakalandı. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022 tarihinde, Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde bir binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş, hayatını kaybederken, Bozkurt yaralı kurtuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında silah ateşleyen firari şüpheli Eray Özyağcı, cinayetin üzerinden geçen bir ayı aşkın süre sonra Yunanistan'a kaçmak üzereyken Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı. Eray Özyağcı'nın, işlemlerinin ardından gece saatlerinde Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.