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Sinan Ateş Cinayeti İle İlgili İhbar İhmal Edildi

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Ankara'da işlenen Sinan Ateş cinayetinden 4 gün sonra yapılan bir ihbarın soruşturma safhasında dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da işlenen Sinan Ateş cinayetinden 4 gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne R.Ö. isimli bir kişinin "Ankara ili Çukurambar semtinde partiden birisini vuracağız" şeklinde bir konuşmaya şahit olduğunu bildirdiği ortaya çıktı. Ancak soruşturma safhasında bu kişi ifadeye çağrılmadı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Sinan Ateş öldürüldükten 4 gün sonra 3 Ocak 2023'te R.Ö. isimli bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konuya dair bir ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

R.Ö isimli kişi 3 Ocak 2023 günü saat 14.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olduğunu ve soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla bu bilgiyi paylaşacağını bildirdi.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen R.Ö., "İstanbul'da iki ay önce bir kafede buluştuğu arkadaşı H.Y'nin oturduğu masadaki arkadaşlarıyla sohbetine tanıklık ettiğini" söyledi. R.Ö.,  bu şahısların "Ankara ili Çukurambar semtinde partiden birisini vuracağız" dediklerine kulak misafiri olduğunu ifade etti. R.Ö.,  konuşma sırasında herhangi bir parti isminin zikredilmediğini de kaydetti. Sinan Ateş cinayetinin işlenmesinden 2 gün sonra haberlerde öldürülen kişinin Sinan Ateş olduğunu ve öldüren kişinin de İstanbul'dan gittiğini duyduğunda kafedeki anlatılanları hatırladığını belirtti.

Savcılık soruşturma aşamasında ayrıca bu kişinin ifadesine başvurmadı, ancak soruşturma dosyasında cinayet büro amirliği tarafından hazırlanan tutanak yer aldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede,  söz konusu şahsın ifadeleri yer almadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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