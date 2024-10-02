Sinan Ateş Cinayeti Davasında Karar: 5 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

HABER: MEHMET OFLAZ / ESRA TOKAT

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa 2-18 yılları arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 2 sanığın da dosyası da ayrıldı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasında bugün sona gelindi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada karar verildi.

Öktem'in tahliyesine, Aykal'ın tutukluk halinin devamına

Sanıklar MHP'li avukat Serdar Öktem ve dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca; "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterildi. Mahkeme, ayrıca sanık Öktem'in tahliyesine ve Aykal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Özyağcı, Balkaya, Kurt, Çep ve Demirbaş'a ağırlaştırılmış müebbet

Sanıklar tetikçi Eray Özyağcı'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Özyağcı'ya ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar tetikçiyi olay yerinden motorsiklet ile kaçıran Vedat Balkaya'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar olay öncesinde keşif yapan Suat Kurt'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanık azmettirici Doğukan Çep ve Ülkü Ocakları eski Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

5 sanığa hapis ceza

Mahkeme, dosyada "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan, tetikçiyi Ankara'ya getiren Özel Hakaret Polisi Aşkın Mert Gelenbey, tetikçiyi Ankara'ya getiren polis memuru Murat Can Çolak ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

10 sanığın beraatına karar verildi

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.