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Sinan Ateş Cinayeti Davasında Evden Tabanca ve Fişekler Çıktı

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Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in evinden çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirildi.

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in evinden çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirildi.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde öldürüldü. Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu bulunan Erdem Karadeniz'in 4 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evinde arama yapıldı.

Tabanca, şarjör, fişek...

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada evin kapısını Gökhan Türkmen isimli şahıs açtı ve tutuklu sanık Erdem Karadeniz yakalandı. Karadeniz'e yapılan üst aramasında suç unsuruna rastlanıldığı belirtilen tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"İkametin karşı salon kısmında ev aranmaya başlanmış, ikametin birinci katında ikamet sahibi Gökhan Türkmen'in odasında çelik kasa görülmüş, şahıs çelik kasayı kendisi açmış, kasa içerisinde 40 adet 3 mm çapında dolu fişek, 50 adet 3.57 mm çapında dolu fişek, 1 adet uzun ve 1 adet kısa toplam 2 adet FN (Five Seven) marka tabancaya ait … şarjör, 150 adet FN marka tabancaya ait 5.7 mm çapında dolu fişek, 40 adet 5 mm. çapında dolu fişeğe el konularak muhafaza altına alınmıştır.

Evin mutfak dış duvar dibinde kazılmış toprak altına gömülü vaziyette poşet içerisinde; 1 adet çelik siyah kabzalı tabanca, tabancaya ait bir adet hızlı doldurma aparatı, aparata basılı… fişek ve tabancanın fişek yatağında 6 olmak üzere toplam 12 adet fişek, 1 adet kahverengi kabzalı tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, şarjöre basılı 8 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Evin mutfak kısmında bir tane daha tabanca, namlu kısmında susturucu olarak değerlendirilen, 2 adet şarjör ve bu şarjörlere ait 9 adet 36 kalibre dolu fişek ele geçirilmiştir. Mutfak masası üzerinde de sağ fişek atım, bir tane daha tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör, şarjöre basılı 5 adet 9 mm fişek görülmüştür.

Gökhan Türkmen isimli şahıs silahın kendisine ait olduğunu ve ruhsatının olduğunu beyan etmiş şahsın ruhsat sorgusunda silahın kendisine ait olduğu anlaşılmış silah, şarjör ve fişekleri, şahsa teslim edilmiştir.

Yaklaşık 1 dönümlük arazi bahçe içerisinde arama aşamasında mekanın bahçe kısmında bulunan çardak çatısı üzerinden ses gelmesi üzerine çardağın çatı kısmında bir şahsın yatar vaziyette saklandığı görülmüş, şahıs aşağı inmesi yönünde ikaz edilmiş, üzerinden kimlik aranan şahsın Ceyhun Demirel isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yapılan sorgusunda 6 suçtan aranma kaydının bulunduğunu ve bu suçlardan arandığının anlaşılması üzerine şahsa yasal hakları yüzüne okunarak yakalanmıştır."

7 kişi yakalandı

Arama sırasında Erdem Karadeniz, Ceyhun Demirel, Süleyman Karadeniz, Hamza Engin, Oğuzhan Coşkun, Serkan Yılmaz ve Gökhan Türkmen'in yakalandığı ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği öğrenildi. Aramaya 5 Ocak 2023 saat 02.30 sularında son verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sinan Ateş Karadeniz Güvenlik Cinayet Suç Politika Güncel Haberler

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