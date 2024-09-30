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Sinan Ateş Cinayeti Davasında Duruşma Devam Ediyor

Sinan Ateş Cinayeti Davasında Duruşma Devam Ediyor
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu ve savunmalar alınmaya başlandı. Duruşmaya turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler alınmadı.

Haber: Esra Tokat

(ANKARA)- Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada bilirkişi raporuna dair ve esas hakkındaki savunmalar alınmaya başlandı. Duruşmaya turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler alınmadı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor.

Tutuklu sanık avukatından "duruşma kapalı yapılsın" talebi

Duruşma salonunda mahkeme tarafından kendisine söz verilenler dışında kimsenin konuşmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Mahkeme Başkanı, Mustafa Ensar Aykal'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılmasına karşı dilekçe verdiğini kaydederek, mahkeme heyetinin talebi oy birliğiyle reddettiğini bildirdi.

Turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler duruşmaya alınmadı

Öte yandan, geçtiğimiz duruşmalarda basın mensupları duruşmaya alınırken, bu duruşmaya turkuaz basın kartı bulunmayan basın mensupları alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mahkeme Başkanı, "Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu yapıyor. Bizim kimin basın mensubu olup olmadığına dair belirleme yetkimiz yok, bu yetki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda. Biz, 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız. Bu yüzden de sadece yeni basın kartı olanları duruşmaya alıyoruz" dedi.

Daha sonra bilirkişi raporuna dair sanıkların beyanlarının alınmasıyla duruşma başladı. Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, "Ben herkesin huzurunda bu bilirkişiyi tebrik etmek isterim, kendisi insanüstü bir tutum göstermiştir. Selman Bozkurt'un dahil bu bilirkişi raporunu okurken kahkaha attığını düşünüyorum çünkü Selman Bozkurt solundan değil sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl de söz konusu bilirkişi raporuna itiraz etti.

Süleyman Kavak, kovuşturmanın genişletilmesi talebini yineledi. Duruşmaya tevsii tahkikat taleplerinin değerlendirilmesi için bir saat ara verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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