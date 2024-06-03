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Sinan Akçıl Şanlıurfa'da Filistin'e Destek Verdi

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Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi. Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.

Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.

Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.

Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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