Şin-Bet: Filistin Yönetimi Ekonomik Kriz İçinde Çöküş Belirtileri Gösteriyor

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Filistin yönetiminin, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle "çöküş belirtileri gösterdiğini" belirtti ve bunun güvenlik üzerindeki yansımalarına karşı uyardı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, Şin-Bet, "Filistin yönetiminin kötüleşen ekonomik durumu, artan işsizlik oranı ve emniyet personelinin maaşlarını ödememesinin Batı Şeria'daki gerilimi daha fazla tırmandıracağı" yönünde İsrail hükümetine bilgi verdi.

Şin-Bet'in son zamanlarda Batı Şeria'da kırılgan bir yapı olduğunu gözlemlediği ve bunun güvenlik üzerinde yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından 2 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ait fonları serbest bırakması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi istenmiş ve İsrail tarafından uygulanan "ekonomik darboğaz" politikasının eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere hayatın pek çok alanına etki ettiği ifade edilmişti.

Filistin yönetimi, çalışanlarının mayıs ayı maaşlarını temmuz ayında ve kesintili bir şekilde ödemişti.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.