Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler

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Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zonguldak'ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Zonguldak'ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kent merkezinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Çakan şimşekler araç kamerasına da yansıdı.

(Sertaç Özdemir - Onur Altındağ/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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