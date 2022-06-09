Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Haberler

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Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı. Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Kayseri Erciyes Güncel Haberler

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