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Şimşek: Politikalarımızla sürdürülebilir büyümeyi sağlıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı ödemeler dengesi ve iş gücü verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, uygulanan politikalarla kırılganlıkları azaltırken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağladıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı ödemeler dengesi ve iş gücü verilerine ilişkin, "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalar ile cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini belirten Şimşek, "Yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, bu dönemde en büyük dezavantajın, ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarındaki zayıf talep olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

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