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Şimşek: Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti. Bu sayede konut ve kira fiyat artışlarının düşeceğini ve konut erişilebilirliğinin kolaylaşacağını açıkladı.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir düzenleme yaparak, kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacaklarını, böylece konut ve kira fiyat artışlarının düşeceğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından "Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yapıyoruz. Böylece kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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