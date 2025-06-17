Şimşek: Dezenflasyon Sürecinde Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Devam Ediyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin Haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirerek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün önemli bir gelişme olduğunu vurguladı ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" dedi.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden TCMB'nın Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi. "Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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