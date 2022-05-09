Simon Pelley: İngiltere Körfez'de serbest ticaret anlaşması müzakerelerine hazırlanıyor - Haberler

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Simon Pelley: İngiltere Körfez'de serbest ticaret anlaşması müzakerelerine hazırlanıyor

DailyMotion.com - Güncel
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İngiltere, önümüzdeki aylarda Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine girmeyi ümit ediyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DailyMotion.com) - İngiltere, önümüzdeki aylarda Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine girmeyi ümit ediyor.

DailyMotion.com / Güncel

England, Körfez, Arap, Güncel, Haberler

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