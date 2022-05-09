Simon Pelley: İngiltere Körfez'de serbest ticaret anlaşması müzakerelerine hazırlanıyor
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İngiltere, önümüzdeki aylarda Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine girmeyi ümit ediyor.
KÖRFEZ, KOCAELİ (DailyMotion.com) - İngiltere, önümüzdeki aylarda Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine girmeyi ümit ediyor.
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