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Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, yarın konser verecek

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, yarın konser verecek

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, yarın akşam ve 7 Nisan'da İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, yarın akşam ve 7 Nisan'da İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.

İş Kuleleri'nde gerçekleşecek konserde, Christian Vasquez'in yönetimindeki orkestraya viyolonseliyle Poyraz Baltacıgil eşlik edecek.

Konserde, Antonin Dvorak'ın "Çello Konçertosu Si minor Op.104" ile Sergey Prokofyev'in "Senfoni No.5 Si bemol Majör Op.100" adlı eserleri yorumlanacak.

Dünyaca ünlü orkestra, 8 Nisan'da ise konservatuvar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verecek.

Genç müzisyenler, konsere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr adresinden rezervasyon yapabilecekler.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Simon Bolivar, Venezuela, Konser, Nisan, Güncel, Haberler

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