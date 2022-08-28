SİMİTÇİDE OTURAN KADINI, CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP TACİZ ETTİ

KONYA'da S.K. (22) adlı kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve cinsel organını gösteren kişi tarafından taciz edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. S.K., Panikleyip kaçtım. Çok korktum ve psikolojim iyi değil, çok fazla sarsıldım dedi.

Olay, Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Simitçide kahvaltı yapan S.K. adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalkmak istedi. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.

'ÇOK KORKTUM'

Olayı anlatan S.K., çok korktuğunu ve kendisini taciz eden kişinin bulunmasını istediğini belirterek, İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynı kişiyi hastaneden çıkarken de görmüştüm. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Pastaneye oturduğumda ise birkaç kez apartmana girip çıktığını gördüm. İlk başta kendisinin orada oturduğunu düşünerek önemsemedim. Birkaç dakika sonra ise bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim. Çok korktum. Bir şey diyemedim. Oturduğum masadan kalktım. Pastane çalışanı benim paniklediğimi görünce ne olduğunu sordu. Paniklediğimi için bir şey olmadığını söyledim fakat çalışan kişi bir şey olduğunu fark ederek apartman girişine yöneldi. O sırada ise bu kişinin bisikletine binerek uzaklaştığını gördüm. Bu kişinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şikayetçiyim. Bu insanların rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum diye konuştu.