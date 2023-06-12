Simitçi Erkan, depremzede çocuklara ayakkabı hediye etti

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede 50 çocuğa ayakkabı hediye etti. Daha önce birçok yardım kampanyası düzenleyen ve 'Simitçi Erkan' olarak tanınan Ayhan, depremzede çocukları da unutmadı. Ayhan, 2 günlük satışını yaptığı simitlerden elde ettiği kar ve hayırseverlerin desteğiyle aldığı ayakkabıları Baldıran Mahallesi'nde yaşayan 50 depremzede çocuğa hediye etti. Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki yardımlarının süreceğini belirterek, önümüzdeki günlerde Altınözü, Hassa ve Kumlu ilçelerinde de depremzede çocuklara ayakkabı hediye edeceğini kaydetti.