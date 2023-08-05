Simge Sağın Konserinde İşitme Engellilere İşaret Dili Çevirisi Yapıldı

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde sahne alan Simge Sağın'ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı. Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi kapsamında gerçekleşen konserde, işitme engelli konuklar anlık olarak işaret diliyle şarkıları takip edebildi. Ayrıca görme engelli misafirler için Turkcell'in Hayal Ortağım uygulamasıyla kolaylık sağlandı.

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde sahne alan Simge Sağın'ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı.

Şirket açıklamasına göre, 2008'den bu yana müzik tutkunları için bir klasik haline gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde devam ediyor.

Vadi İstanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseriyle başlayan Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisinin 8'inci akşamında Simge Sağın konser verdi. Konser öncesinde Turkcell'in dijital müzik platformu fizy ile gerçekleştirilen DJ etkinliği ile müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

Turkcell'in sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik vizyonuyla 3 yıldır misafirlerin engelsiz müzik keyfini deneyimlediği Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde, bu yıl Simge Sağın konseri işitme engelli konuklara anlık özel olarak işaret diliyle çevrildi. İlki 2021 yılında Ceza konseriyle ile başlayan işaret diliyle destekli konser serisi, 2022 yılında Öykü Gürman ile devam etti ve işitme engeli olan sanatseverlerin bu deneyimi engellere takılmadan yaşamaları sağlandı.

Ayrıca Turkcell'in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde görme engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Turkcell Vadi'de gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, 5 Ağustos'ta Kenan Doğulu ve 6 Ağustos'taki Adamlar konseriyle sona erecek.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini, Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli, fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor.