SİME-SEN Genel Başkanı Baytemir, sivil memurlar için risk ve sorumluluk tazminatı istedi

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarındaki sivil memurlar için "risk ve sorumluluk tazminatı" talebinde bulundu.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarındaki sivil memurlar için "risk ve sorumluluk tazminatı" talebinde bulundu.

Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, SİME-SEN olarak TBMM, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi stratejik kurumlarda sendikal faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Bu kurumlarda çalışan sivil memurların hak ve çıkarlarını korumak için 2011'den beri çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Baytemir, şunları kaydetti:

"Gece gündüz özveriyle çalışan teknik personelimizin özlük haklarında gerekli iyileştirmeler maalesef yapılmamış ve teknik personelimiz ekonomik anlamda diğer dengi mesleklerin gerisinde kalmıştır. 'Teknik İyileştirme' adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi verilmeli, 'Risk ve Sorumluluk Tazminatı' şeklinde yeni bir ödeme kalemi oluşturulmalı, dengi meslek grupları göz önünde bulundurularak ek ödemeler arttırılmalı. Aylık ödemeleri, yan ödeme oranları, taban aylık katsayısı, sözleşme ücretleri ve özel hizmet tazminat oranları adilane bir şekilde yükseltilmeli."