SİME-SEN Genel Başkanı Baytemir'den memura 5 bin lira ek zam talebi

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, enflasyon kaynaklı gelir kaybının telafisi için memur maaşlarına en az 5 bin lira ek zam yapılmasını istedi.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, enflasyon kaynaklı gelir kaybının telafisi için memur maaşlarına en az 5 bin lira ek zam yapılmasını istedi.

???????Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik koşullar dikkate alınarak memurların alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Memur maaşlarına yapılan oransal artışların, asgari ücrete yapılan artışların gerisinde kaldığını ifade eden Baytemir, şunları kaydetti:

"TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını beklenenin altında açıklasa da bu rakamlar tam anlamıyla piyasa veya satın alma koşullarını taşımıyor. Enflasyon oranları bu yıl ocak ayında yüzde 6,65, şubat ayında yüzde 3,15, mart ayında yüzde 2,29 olmak üzere üç aylık enflasyon yüzde 12,52 açıklandı. Enflasyon verilerinin vatandaşın çarşıda, pazarda karşılaştığı fiyatlara hiç uymadığı da göz ardı edilmemeli. Tüm bu nedenlerden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımızdan öncelikle memur maaşlarına en az 5 bin lira ek zam müjdesi bekliyoruz."

Baytemir, 1995-2005 yılları arasında verilen kira yardımı tazminatının, günün koşullarına göre revize edilerek lojmanda oturan ve evi bulunan memurlar haricindeki tüm memurlara ödenmesini, emekli memura verilen bayram ikramiye tutarının yeniden revize edilerek tüm memur maaşlarına yansıtılmasını da talep etti.